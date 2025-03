Afrifa net buiten medailles na Nederlands record op 60 meter EK

APELDOORN (ANP) - Elvis Afrifa is net naast het podium geëindigd op de 60 meter bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. De 27-jarige atleet liep een Nederlands record van 6,55, waarmee hij zesduizendste tekort kwam voor brons.

Zijn landgenoot Taymir Burnet werd achtste in een tijd van 6,66. De in Nederland geboren Brit Jeremiah Azu (6,49) pakte goud. De Zweed Henrik Larsson veroverde zilver, voor de Brit Andrew Robertson.

Nederlands kampioen Afrifa had in de halve finale met een tijd van 6,57 al een persoonlijk record gelopen. Ook Burnet kwam in de halve eindstrijd tot zijn beste tijd ooit: 6,61.

Burnet en Afrifa maakten deel uit van de estafetteploeg die vorig jaar zilver won op de 4x100 meter bij de EK outdoor in Rome. Ze mochten ook naar de Olympische Spelen van Parijs, maar strandden daar in de series van de 4x100 meter.