Moldavische president voorstander van hereniging met Roemenië

CHISINAU (ANP/AFP) - De Moldavische president Maia Sandu is voorstander van een hereniging van haar land met Roemenië. In de Britse podcast 'The Rest Is Politics' zei ze dat ze bij een eventueel referendum voor de aansluiting zou stemmen.

Dat heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne, een buurland van Moldavië. "Kijk wat er vandaag de dag rondom Moldavië gebeurt, kijk wat er in de wereld gebeurt", zei Sandu. "Het wordt steeds moeilijker voor een klein land als Moldavië om te overleven als democratie, als soeverein land, en natuurlijk om ons te verzetten tegen Rusland."

Sandu erkende wel in de podcast dat er volgens de peilingen op dit moment geen meerderheid is voor een hereniging.

Sovjet-Unie

Moldavië was tussen 1918 en 1940 deel van Roemenië. In dat laatste jaar werd het geannexeerd door de Sovjet-Unie, die in 1991 uiteenviel. Sindsdien is Moldavië een onafhankelijk land.

Roemenië is deel van zowel de Europese Unie als de NAVO, instanties waar Moldavië ook lid van wil worden.