Trucker Van den Brink wint opnieuw in Dakar Rally

WADI AD-DAWASIR (ANP) - Klassementsleider Mitchel van den Brink was maandag in de achtste etappe opnieuw de snelste bij de vrachtwagens. De Nederlandse coureur legde de 721 kilometer rond Wadi ad-Dawasir in Saudi-Arabië af in ruim vijf uur, met 5.31 minuten voorsprong op de Litouwse nummer 2 Vaidotas Zala. Daarmee vergroot Van den Brink zijn voorsprong in het algemeen klassement tot 38.33 minuten op Zala, die ook daar tweede staat. Van den Brink won ook al de proloog en de derde etappe.

Bij de auto's ging de etappezege naar de Zuid-Afrikaan Saood Variawa, die slechts drie seconden voor zijn landgenoot Henk Lategan finishte. In het algemeen klassement gaat Nasser al-Attiyah uit Qatar nog altijd aan de leiding.

In de top van het klassement van de motoren vond een wisseling plaats. De Argentijn Luciano Benavides was de snelste, bijna vijf minuten voor de Australiër Daniel Sanders die het klassement leidde. De Argentijn leidt het klassement nu met tien seconden voorsprong op de Australiër.