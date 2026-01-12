Khamenei: grote betogingen vóór regering zijn waarschuwing aan VS

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse leider Ali Khamenei zegt dat in zijn land grote pro-regeringsdemonstraties zijn geweest als tegenreactie op de aanhoudende betogingen tegen het regime. De opkomst geldt volgens hem als een waarschuwing aan de Verenigde Staten.

Staatsmedia berichtten dat tientallen leden van de veiligheidsdiensten zijn gedood en dat hun begrafenissen grote pro-regeringsbijeenkomsten werden. Iran geeft de VS de schuld van het geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties reageert juist Teheran met geweld, met honderden doden tot gevolg.

"Dit was een waarschuwing aan Amerikaanse politici om te stoppen met hun bedrog en niet te leunen op verraderlijke huurlingen", zei Khamenei volgens de staatsomroep. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militair ingrijpen als Teheran betogers doodt. "Deze massale bijeenkomsten, vol vastberadenheid, hebben het plan van buitenlandse vijanden, dat door binnenlandse huurlingen uitgevoerd zou worden, verijdeld", zei Khamenei verder.