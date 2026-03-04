ECONOMIE
Tennisser Griekspoor heeft Dubai verlaten

Sport
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 11:33
anp040326094 1
DUBAI (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft Dubai verlaten, nadat hij daar vast was komen te zitten door de oorlog in het Midden-Oosten. De beste tennisser van Nederland is samen met zijn broer Scott geland in Milaan, meldt zijn coach Marc Dijkhuizen, die zelf nog probeert naar zijn woning in Bahrein te komen.
Griekspoor haalde vorige week de finale van het tennistoernooi in Dubai, waarvoor hij zich geblesseerd moest afmelden. Vervolgens duurde het nog enkele dagen voordat Griekspoor Dubai kon verlaten. Sinds het uitbreken van de oorlog is het vliegverkeer in de regio flink verstoord en is het luchtruim grotendeels gesloten.
De verwachting was eerder deze week dat Griekspoor op het masterstoernooi van Miami, dat op 18 maart van start gaat, mogelijk weer zijn opwachting kan maken. Anders wordt het bij de start van het gravelseizoen, voor Griekspoor waarschijnlijk in Marrakesh vanaf 30 maart. Op dat toernooi was Griekspoor in 2025 verliezend finalist.
