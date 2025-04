Moorden IJsselmonde gepleegd met omgebouwd gaspistool

ROTTERDAM (ANP) - De drie moorden in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde die Sendric S.heeft bekend zijn gepleegd met een omgebouwd gaspistool. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting over de man die verdacht wordt van het leveren van het moordwapen. De 20-jarige Juani B. heeft bekend het wapen te hebben geleverd aan S. De politie kwam B. op het spoor door DNA op kogelhulzen die gebruikt waren bij twee van de moorden.

Het gaswapen was zodanig omgebouwd dat het een "echt vuurwapen" was geworden, zei de officier van justitie. De verdachte heeft een "fors" strafblad voor de handel in dit soort wapens. Toen B. op 20 december het wapen aan S. leverde, zat hij hiervoor ook in een proeftijd van een jeugd-tbs-maatregel.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zitting, ook zijn advocaat was er niet. Waarom is niet duidelijk. De zaak gaat op 24 juni verder, dan is het plan de zaak inhoudelijk te behandelen.