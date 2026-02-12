Moskeeën ontvangen vlak voor ramadan brief tegen 'islamisering'

GRONINGEN (ANP) - Drie Turkse moskeeën hebben brieven ontvangen die oproepen tot het stoppen van de 'islamisering', met daarbij een opsomming van aanslagen, zoals die op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York. De briefschrijver noemt de islamitische vastenmaand ramadan, die volgende week begint, als aanleiding. De Islamitische Stichting Nederland (ISN) deelt de brief.

ISN is een koepel van 150 Turkse moskeeën in Nederland. ISN-moskeeën in Leeuwarden, Groningen en Harderwijk hebben onlangs de genoemde brief ontvangen. De stichting heeft de moskeebesturen gevraagd aangifte te doen bij de politie.

Volgens een woordvoerder van ISN ontvangen moskeeën vaker brieven in periodes voorafgaand aan bijvoorbeeld een islamitische feestdag, maar niet vaak speciaal in aanloop naar ramadan. Moskeebestuurders doen een melding "en dan gaan ze weer door", legt hij uit, maar acties als deze leiden wel af. "Je moet je energie gebruiken voor dit soort onnodige zaken."

Niet duidelijk wie ontvanger is

De betrokken politie-eenheden laten weten op de hoogte te zijn van de brieven en in contact te staan met de betrokkenen. Over de brief in Harderwijk zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland dat niet duidelijk is van wie die afkomstig is. "Er is op dit moment geen informatie bij ons bekend over een direct gevaar."

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland zegt dat de politie extra alert is op eventuele nieuwe meldingen en signalen rondom de locaties in Leeuwarden en Groningen. Volgens hem is op dit moment geen sprake van strafbare feiten.

Afgelopen najaar ontvingen meerdere moskeeën in onder meer Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Den Haag haatbrieven, waarvan sommige besmeurd waren met iets wat op bloed leek.