VS blijven Europa helpen beschermen, belooft onderminister

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten blijven bijdragen aan de verdediging van Europa, niet alleen met kernwapens, hebben ze de andere NAVO-landen nog eens beloofd. De VS onder de Amerikaanse president Donald Trump willen zich niet uit Europa terugtrekken, maar hebben zelfstandiger bondgenoten nodig nu ze niet meer alleen wereldwijd de dienst kunnen uitmaken. En de NAVO-bondgenoten zijn daartoe goed op weg, vindt onderminister Bridge Colby.

Europese bondgenoten keken met spanning uit naar Colby's boodschap op de vergadering van defensieministers in Brussel. Hij is een van de belangrijkste voorvechters in de regering-Trump van het verleggen van de aandacht van Europa naar de concurrentiestrijd met China. Daaraan ontkomen de VS niet, hield Colby ze voor. Maar niet omdat Europa en de NAVO hem niets kunnen schelen - integendeel. Net als vroeger, voordat de Koude Oorlog eindigde en de VS als enige supermacht overbleven, kunnen de VS niet zonder sterke bondgenoten.

En Europa toont beterschap, zegt Colby.

In overleg

De boodschap die Colby namens de VS uitdroeg was consistent, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie). "De NAVO is voor ons van belang, artikel 5 staat als een huis en Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen veiligheid", vatte Brekelmans samen. Artikel 5 houdt in dat een aanval op een lidstaat een aanval op allen is.

Colby heeft volgens Brekelmans benadrukt dat de VS Europa niet zal overvallen met het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa. "De VS zullen dat in overleg doen", hoorde Brekelmans. Ook zal het niet drastisch gebeuren, beloofde Colby.