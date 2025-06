Moskeekoepels: kans op koerswijziging, maar islamofobie blijft

DEN HAAG (ANP) - De samenwerkende regionale moskeekoepels, de K9, zien kans op een koerswijziging nu het kabinet is gevallen en er nieuwe verkiezingen zullen komen. Tegelijkertijd waarschuwen ze voor "al te veel optimisme". De normalisering van islamofobie is volgens de koepels inmiddels veel dieper geworteld.

"De invloed van de PVV op het beleid is niet verdwenen met de val van het kabinet. Haar standpunten zijn inmiddels overgenomen door meerdere partijen in het politieke midden. Dit baart ons grote zorgen", zegt de K9. "De retoriek en beleidsvoornemens die moslims in Nederland stelselmatig wegzetten als een probleem, zijn niet enkel een kwestie van politieke voorkeur, maar raken aan fundamentele rechten en vrijheden."