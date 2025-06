Caroline van der Plas kwaad: "Wilders kiest niet Nederland op één, hij zet Geert Wilders op één"

BBB-leider Caroline van der Plas is kwaad op PVV-leider Wilders omdat hij vandaag met de coalitie gebroken heeft. Dat is "ook omdat er nergens over te praten valt. Dat hij het dan al op Twitter zet. Je bestuurt een land niet via Twitter," zegt ze over haar coalitiegenoot.

Van der Plas had liever gezien dat Wilders nog eens met zijn coalitiegenoten in gesprek was gegaan, voordat hij dinsdagmorgen meedeelde dat de PVV zich terugtrekt uit de samenwerking. "Hij zet niet Nederland op één, maar Geert Wilders op één. Hij breekt daarmee ook een belofte aan zijn kiezers. Hij zou zich inzetten voor een strenger migratiebeleid, dat gaat nu allemaal niet meer gebeuren."

BBB wilde Wilders nog laten inzien dat alle eisen die hij stelt, uitgevoerd kunnen worden door zijn eigen asielminister, Marjolein Faber. "Maar het interesseert hem niet. We kunnen alles zeggen wat we willen, maar hij had z'n beslissing al gemaakt."

Van der Plas meldt op X dat de BBB dinsdagochtend met de eigen bewindspersonen "in spoedberaad" gaat.