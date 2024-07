Moskou meldt aanvallen op militaire doelen in onder meer Kyiv

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft volgens het Russische ministerie van Defensie maandag raketaanvallen op militaire doelen in onder meer Kyiv uitgevoerd. Daar wordt ook de energiestructuur toe gerekend. Er zouden zeker drie installaties van een elektriciteitsmaatschappij zijn geraakt. Moskou bestrijdt dat er in Kyiv een kinderziekenhuis als doelwit was uitgekozen, zoals Oekraïne stelt. De schade aan het hospitaal zou volgens Moskou zijn veroorzaakt door een afweerraket van de Oekraïense luchtverdediging of door brokstukken.

De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, heeft melding gemaakt van schade door een aanval op het Okhmatdyt kinderziekenhuis. Daarbij zijn volgens hem zestien gewonden gevallen, inclusief zeven kinderen.

Het Russische defensieministerie spreekt van een reeks raketaanvallen op militaire vliegvelden en de defensie-industrie in Oekraïne. Volgens Moskou was dit een reactie op eerdere Oekraïense aanvallen op de energiesector in Rusland. Bij de raketaanvallen van maandag zouden volgens Russische meldingen ook drie HIMARS-raketlanceersystemen zijn verwoest en meerdere buitenlandse specialisten die ze bedienden, zijn gedood. HIMARS is een Amerikaans mobiel raketartilleriesysteem.

Er zijn meerdere steden in Oekraïne door explosies getroffen en er zijn voor zover bekend in totaal circa dertig doden gevallen volgens plaatselijke autoriteiten, onder meer in Kryvyi Rih en in Dnipro. De meeste Russische raketten zijn volgens Oekraïne onschadelijk gemaakt voor ze doel troffen. De Oekraïense luchtmacht zegt dertig van de 38 inkomende raketten te hebben onderschept.