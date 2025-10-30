ECONOMIE
Moslimstudenten 'aan de buis gekluisterd' bij verkiezingsuitslag

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 00:02
DEN HAAG (ANP) - Onder islamitische studenten leeft de uitslagenavond enorm. "Iedereen was vanavond aan de buis gekluisterd", zegt Oumaima Al Abdellaoui, woordvoerder van Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA-NL). De organisatie is blij met de waarschijnlijke winst van D66, maar heeft ook zorgen over het aantal zetels voor rechtse partijen.
Volgens de koepelorganisatie betekent een groot aantal zetels voor D66 "goed nieuws voor het onderwijs", maar er is twijfel over het standpunt dat de partij inneemt over ritueel slachten. De partij wil een verbod daarop.
Ook het Collectief Jonge Moslims (CJM) reageert positief. "Wij zijn opgelucht dat de grootste partij geen anti-moslimretoriek als hoofdzaak heeft", zegt Esma Kendir, woordvoerder van CJM. "Wij hopen dat alles op alles wordt gezet om de rechtsstaat, en daarmee de positie van moslims, te beschermen." Ook hoopt de organisatie dat de focus op rechtsstatelijkheid "als filter fungeert bij de keuze van partijen waarmee een coalitie wordt gevormd".
