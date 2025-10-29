Eerste gemeenten melden voorlopige uitslag verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Na Schiermonnikoog druppelen ook de voorlopige uitslagen van andere gemeenten binnen bij de ANP Verkiezingsdienst. Zo is duidelijk dat in de Limburgse gemeente Nederweert de PVV de grootste partij is gebleven, met 24,3 procent van de stemmen. Daarna volgen het CDA met 17 procent en de VVD met 16,2 procent.

Ook in het Brabantse Boekel won de PVV: met bijna 22 procent van de stemmen gaat de partij van Geert Wilders daar aan kop. Het CDA komt met 19,2 procent op de tweede plaats.

In het Noord-Hollandse Ouder-Amstel kwam D66 als winnaar uit de bus. Bijna een kwart van de kiezers stemde daar op de partij van Rob Jetten. GroenLinks-PvdA en de VVD gaan nek-aan-nek, met respectievelijk 17,8 en 17,6 procent van de stemmen in de voorlopige uitslag.

In het Gelderse Doesburg werd de PVV de grootste partij, met 19,2 procent van de stemmen. Op Vlieland won D66, dat daar voorlopig uitkomt op 21 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage op het Waddeneiland is 112,1 procent. Net als op Schiermonnikoog komt dat waarschijnlijk door vakantiegangers.