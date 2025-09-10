Motie raadsleden Rotterdam: maatregelen voor veiligheid vrouwen

ROTTERDAM (ANP) - Alle raadsleden van de gemeenteraad in Rotterdam willen "concrete maatregelen" om de veiligheid van vrouwen buiten te vergroten. In een motie vragen ze onder meer om betere straatverlichting en meer handhaving.

Met de motie wordt volgens initiatiefnemer Ellen Verkoelen (Jongere Ouderen Unie) een krachtig signaal afgegeven: "geweld tegen vrouwen, zoals femicide, seksueel geweld en intimidatie, zijn geen incidenten, maar het gevolg van structurele ongelijkheid en onveiligheid. Dit mag niet langer worden genegeerd of gebagatelliseerd."

Vorige week werd in Rotterdam al gepraat over de veiligheid van vrouwen. Dit gebeurde onder meer naar aanleiding van recente gebeurtenissen in IJsselmonde, waar meerdere vrouwen zijn belaagd door een man op een scooter. Meerdere slachtoffers hebben aangifte gedaan. De gemeente moet "door de ogen van vrouwen naar de buitenruimte kijken", kan wellicht "lokboa's inzetten" en "jongerenwerkers extra inzetten", zo klonk het toen in de raad.