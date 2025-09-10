ECONOMIE
NAVO: eerste keer dat we gevaar in ons luchtruim uitschakelden

door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:25
MONS (ANP) - De Nederlandse F-35's die zijn ingezet tegen Russische drones in Polen hebben een primeur, zegt de NAVO. Het is voor het eerst dat NAVO-vliegtuigen "potentiële dreigingen in het luchtruim van de alliantie" hebben aangepakt, aldus het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Europa.
Behalve de F-35's die door Nederland in Polen zijn gestationeerd om de NAVO-bondgenoot te helpen beschermen, kwam ook een waarschijnlijk Nederlands tankvliegtuig in actie. Poolse F-16's en een Italiaans AWACS-vliegtuig hielpen ook om de drones te volgen en in sommige gevallen uit te schakelen. Een AWACS-vliegtuig zit boordevol radars en sensoren.
