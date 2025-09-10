Bijna tweehonderd arrestaties in Frankrijk bij protesten

PARIJS (ANP/DPA) - In Frankrijk zijn ruim tweehonderd mensen gearresteerd rond de 'bloquons tout'-protesten tegen de aangekondigde bezuinigingen in dat land. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau. Rond Parijs ging het om 132 personen. Ook is ongeveer vijftig keer opgetreden om blokkades op te heffen.

Volgens Retailleau zijn de onlusten niet meer toe te schrijven aan een burgerbeweging, maar gekaapt door wat hij "links-extremisten" noemt. Eerder deze week sprak hij zich al in felle bewoordingen uit over mogelijk geweld en waarschuwde hij dat blokkades niet zouden worden toegestaan. "Ik begrijp de woede, maar die kan niet zonder meer worden gevent op straat", waren toen zijn woorden.

In heel Frankrijk zijn uit voorzorg ongeveer 80.000 manschappen ingezet, onder meer van de gendarmerie.