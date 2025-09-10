ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna tweehonderd arrestaties in Frankrijk bij protesten

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:13
anp100925113 1
PARIJS (ANP/DPA) - In Frankrijk zijn ruim tweehonderd mensen gearresteerd rond de 'bloquons tout'-protesten tegen de aangekondigde bezuinigingen in dat land. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau. Rond Parijs ging het om 132 personen. Ook is ongeveer vijftig keer opgetreden om blokkades op te heffen.
Volgens Retailleau zijn de onlusten niet meer toe te schrijven aan een burgerbeweging, maar gekaapt door wat hij "links-extremisten" noemt. Eerder deze week sprak hij zich al in felle bewoordingen uit over mogelijk geweld en waarschuwde hij dat blokkades niet zouden worden toegestaan. "Ik begrijp de woede, maar die kan niet zonder meer worden gevent op straat", waren toen zijn woorden.
In heel Frankrijk zijn uit voorzorg ongeveer 80.000 manschappen ingezet, onder meer van de gendarmerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading