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Motie van wantrouwen tegen Franse regering om aanpak hittegolf

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 18:45
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse Groene partij is van plan een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering vanwege de vermeend gebrekkige aanpak van de hitte deze maand, meldt Politico. Volgens partijleider Cyrielle Chatelain is de regering medeverantwoordelijk voor alle doden die er zijn gevallen tijdens de elf dagen durende hittegolf, waarin de warmste dag ooit werd gemeten.
Volgens de autoriteiten heeft de hittegolf zeker duizend mensen het leven gekost. "Deze doden heeft u op uw geweten", zei Chatelain in het parlement tegen premier Sébastien Lecornu. Die reageerde woedend en beschuldigde haar van het verspreiden van nepnieuws. Zijn kantoor verklaarde later dat de Groenen de doden misbruiken om politiek te scoren.
De motie van wantrouwen lijkt weinig kans van slagen te hebben, maar andere oppositiepartijen hebben ook kritiek op de hitte-aanpak van de regering. Het radicaal-rechtse Rassemblement National kondigde dinsdag een plan aan om airconditioners te installeren in miljoenen gebouwen.
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