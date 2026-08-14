Baby's in huizen met een hond zijn minder vaak ziek – en het antwoord ligt op de vloer

Een hond brengt zand, modder en haar naar binnen, maar vooral een eigen wolk aan bacteriën en schimmels. Juist dat stofpakket op de woonkamervloer hangt samen met minder koorts, minder oorontsteking en minder antibiotica bij baby 's in hun eerste levensjaar. Zo'n hond blijkt geen risico voor de kinderkamer, maar een wandelende microbenleverancier.

Vijftienduizend weken turven

Voor het onderzoek werden 368 Finse kinderen vanaf de zwangerschap gevolgd. Hun ouders vulden vanaf de negende tot de tweeënvijftigste levensweek elke week een vragenlijst in over koorts, oorontsteking en antibioticakuren. Dat leverde 15.686 dagboekweken op. In bijna een derde daarvan liep er een hond door het huis. Toen de baby's ongeveer twee maanden oud waren, werd stof van de woonkamervloer gezogen en genetisch geanalyseerd.

Acht verdachten in het stof

Veertien bacterie- en schimmelgeslachten zijn bekend als typische hondenhuisbewoners. Acht daarvan verklaarden elk tussen de 10 en 23 procent van het verband tussen hond en gezondere baby. Drie bacteriën samen kwamen tot een kwart van de lagere antibioticabehoefte. Pasteurella, een bacterie uit de bek van honden en katten, had het sterkste verband met minder koortsweken. Collinsella hing samen met alle vier de gemeten uitkomsten: meer gezonde weken, minder koorts, minder oorontsteking en minder antibiotica.

Meer beestjes is niet automatisch beter. Het gaat erom wélke.

Niet meer stof, maar ander stof

In huizen met een hond is de stofflora aantoonbaar rijker en diverser. Precies die algemene rijkdom bleek níet samen te hangen met minder ziekte. Het gunstige effect zat in de aanwezigheid van specifieke soorten. Het verband bleef overeind na correctie voor gezinsgrootte, woonomgeving en meeroken.

Wat het onderzoek niet aantoont

Dit is observationeel onderzoek: het meet samenhang, geen oorzaak. Er zijn geen stalen uit de luchtwegen van de baby's genomen, dus of die microben er ook echt aankwamen is onbekend. Oorontstekingen werden door ouders gerapporteerd en niet uit medische dossiers gehaald, virusgegevens ontbraken en er is alleen DNA gemeten, geen microbiële activiteit. Ook hondse bijverschijnselen als vaker buiten zijn, taakverdeling in het gezin en vergelijkbare eetpatronen bleven buiten beschouwing. Bovendien woonde ruim 30 procent van de gezinnen op een boerderij, en er is één stofstaal per huis genomen.

Een puppy is geen vaccin, en zeker geen vervanging van handen wassen.

En in Nederland?

Hier lopen ongeveer 1,7 miljoen honden rond en heeft 44 procent van de huishoudens een of meer huisdieren. Wie een baby en een hond onder één dak heeft, hoeft niet in de dweilstand te schieten, maar de basisregels blijven staan: dieren kunnen parasieten, bacteriën, virussen en schimmels bij zich dragen zonder er zelf ziek van te zijn, en kinderen zijn daar gevoeliger voor. Handen wassen na het knuffelen blijft het goedkoopste medicijn in huis.

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