Motorrijders doden topmedewerkers burgemeester Mexico-Stad

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Twee topmedewerkers van burgemeester Clara Brugada van Mexico-Stad zijn dinsdag doodgeschoten in het centrum van de stad door schutters op een motor. De slachtoffers waren de privésecretaris en een adviseur van de burgemeester, staat in een verklaring van de stad.

De autoriteiten hebben nog geen motief bekendgemaakt voor de dubbele aanslag, die overdag plaatsvond. Veiligheidsexperts zeggen dat de ​​moorden lijken te zijn uitgevoerd door de georganiseerde misdaad.

De moorden hebben een schokgolf teweeggebracht in de Mexicaanse hoofdstad, die als relatief veilig wordt beschouwd in het door geweld geteisterde land. Dit jaar zijn verspreid door Mexico tientallen lokale politici gedood in moordpartijen die meestal verband houden met drugskartels die invloed willen uitoefenen.