Je vindt muizenkeutels in het bed van je kind, je belt je verhuurder en krijgt te horen dat het jouw probleem niet is. Daarna verwijst de bestrijder weer naar de verhuurder. Dat overkwam een gezin in Haaksbergen, meldt Haaksbergen in Beeld . Als huurder sta je in zo'n situatie minder machteloos dan je misschien denkt.

Van het kastje naar de muur

Het gezin huurt een woning aan het Meuke van corporatie Domijn. Volgens de bewoonster begon het probleem aan het begin van het blok en kwamen de muizen via de zolder binnen. Ze belde de spoeddienst van Domijn toen ze hoogzwanger was, maar er gebeurde weinig. Toen de muizen ook in de slaapkamers zaten, ging het hele gezin op luchtbedden in de woonkamer slapen. Ook die werden aangevreten.

Na dagelijks bellen kreeg de familie van Domijn te horen dat het "niet ons probleem" was. Er kwam een afspraak met Twente Milieu, dat in Haaksbergen voor huishoudens ratten en muizen bestrijdt. Die zette vallen, maar ving geen enkele muis. Daarna kwam nog iemand van Oude Wolbers langs, die de dakpannen met tape vastplakte.

De muizenkeutels lagen in het bed bij mijn dochter, ik vond ze terug in een luier. - De bewoonster tegen Haaksbergen in Beeld

Volgens Twente Milieu gaat het om een bouwkundig probleem, en zijn de muizen pas weg als dat is opgelost. De moeder klopte ook aan bij de gemeente, de GGD en een andere bestrijder. Die laatste kan volgens haar pas iets doen als Domijn daar opdracht voor geeft, en de corporatie reageert niet op haar mails, foto's en filmpjes. In het artikel staat de rolverdeling zo: "Twente Milieu adviseert en begeleidt de bestrijding, Domijn voert de bouwkundige maatregelen uit". De bewoners hebben daarbij ook zelf een rol.

Komen de muizen binnen door de staat van het gebouw? Dan ligt de bal in principe bij de verhuurder.

Bouwkundig betekent: de verhuurder

Een paar muizen bestrijden is meestal jouw eigen klus als huurder. Het Besluit kleine herstellingen legt het bestrijden van ongedierte bij jou, maar met twee uitzonderingen : als de bestrijding noemenswaardige kosten met zich meebrengt, of als het ongedierte er zit door de bouwkundige situatie van de woning.

De Huurcommissie hanteert sinds 2023 dezelfde lijn. Ongedierte geldt als gebrek als de woning door haar bouwkundige staat toegankelijk is voor ongedierte én de bestrijding noemenswaardige kosten met zich meebrengt. Bij een procedure kan de Huurcommissie een externe deskundige laten onderzoeken hoe het gebouw er bouwkundig voor staat.

Wat je eraan hebt: zegt een bestrijder dat het om een bouwkundig probleem gaat, zoals in Haaksbergen, dan heb je een sterk argument in handen. Laat dat oordeel wel op papier zetten. Hoe je zelf herkent wat er in huis rondloopt, lees je in onze eerdere stukken over gekrabbel in het plafond en in Miljoenen veldmuizen vreten de polder kaal: dit betekent de plaag voor je schuur, kruipruimte en keuken.

Bellen is niet genoeg, schrijven wel

Het verschil tussen klagen en een gebrek melden zit in het papierwerk. De Rijksoverheid adviseert huurders om een e-mail of brief te sturen waarin je de gebreken op een rij zet en de verhuurder vraagt ze binnen 6 weken te repareren. Bewaar zelf een kopie. Bij spoed kun je volgens de Woonbond om direct herstel vragen, en er meteen bij zetten dat je anders de Huurcommissie inschakelt.

Foto's en video's van muizen, keutels en schade, met datum

Een logboek waarin je bijhoudt wanneer en waar je overlast hebt

Alle mails, brieven en notities van telefoongesprekken met verhuurder en bestrijder

Het advies van de bestrijder, liefst schriftelijk, als die een bouwkundige oorzaak noemt

Zo'n dossier kan volgens Wekker Advocatuur doorslaggevend zijn als het tot een juridische procedure komt.

Huurverlaging, maar niet op eigen houtje

Heeft de verhuurder na 6 weken niets gedaan? Woon je in een sociale huurwoning of middenhuurwoning, dan kun je de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Volgens het Juridisch Loket kan die oplopen tot maximaal 80 procent, tot de verhuurder het gebrek oplost. Laat de verhuurder binnen die 6 weken schriftelijk weten dat hij het gebrek niet gaat verhelpen, dan kun je meteen naar de Huurcommissie.

Huur je in de vrije sector? Dan geeft de Huurcommissie alleen een niet-bindend advies, en alleen als dat in je huurcontract staat of als je het met je verhuurder hebt afgesproken. Belangrijk voor iedereen: houd niet zelf een deel van je huur in. Je betaalt de oude huur tot de Huurcommissie een lagere huur vaststelt. Bij een opeenstapeling van ernstige gebreken kun je volgens de Woonbond overwegen herstel af te dwingen via de kantonrechter.

De huurverlaging is geen boete, maar een drukmiddel: bedoeld om de verhuurder alsnog in beweging te krijgen.

Wat je nu kunt doen