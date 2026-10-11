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Meldingen van gestolen regenboogvlaggen in Oldebroek

Samenleving
door anp
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OLDEBROEK (ANP) - In de Gelderse gemeente Oldebroek, waar zaterdag bij de Kruiskerk de regenboogvlag werd gehesen en meerdere huishoudens de vlag uithingen, melden diverse mensen dat hun regenboogvlag is gestolen. Dat stelt initiatiefnemer Kjeld Mooi in een videoboodschap op Instagram. Volgens Mooi gaat het om zeker zes meldingen en was ook de vlag bij de Kruiskerk in het dorp Wezep zaterdagavond verdwenen. Zondagochtend heeft Mooi daar zelf een nieuwe vlag opgehangen.
In Oldebroek is dit jaar een conservatief college aangetreden dat het lhbtq+-beleid heeft ingetrokken en afgesproken heeft dat het hijsen van de regenboogvlag door de gemeente niet meer gebeurt. Bij de Kruiskerk werd de vlag wel gehesen en dat gebeurde in het bijzijn van ongeveer tweehonderd mensen, onder wie de burgemeester. Ook elders in de gemeente hingen mensen de vlag uit.
Een woordvoerder zegt dat er bij de politie nog geen meldingen van gestolen vlaggen zijn binnengekomen, maar hij roept mensen wel op om aangifte te doen. "Dit is diefstal en dat mag niet."
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