Museum maakt nieuw wassen beeld Sinead O'Connor na kritiek

DUBLIN (ANP) - Het National Wax Museum in Dublin vervangt het wassen beeld van Sinéad O'Connor, die vrijdag precies een jaar geleden op 56-jarige leeftijd overleed. Het museum heeft tot de stap besloten na kritiek op het huidige beeld, dat volgens veel fans totaal niet lijkt op de zangeres.

Het wassen beeld werd donderdag onthuld, maar viel bij veel mensen niet in de smaak. Volgens sommigen leek het alsof het museum een willekeurige etalagepop had neergezet. Ook O'Connors broer herkende haar niet. "Het leek helemaal niet op haar. Ik vond het afschuwelijk", zei hij in het Ierse programma Liveline.

Het museum erkent dat het beeld "niet voldeed aan onze hoge normen of aan de verwachtingen van Sinéads toegewijde fans." Het National Wax Museum is gelijk begonnen met het nieuwe beeld dat haar "ware geest" beter moet weergeven.