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Musical Moulin Rouge! stopt voortijdig wegens waterschade

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 17:05
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UTRECHT (ANP) - De musical Moulin Rouge! kan niet meer worden opgevoerd doordat water het decor en de apparatuur van de voorstelling onherstelbaar heeft beschadigd. De musical kan de komende twee weken niet meer worden gespeeld, maakte producent Stage Entertainment zaterdag bekend.
De waterschade is aangericht door een sprinkerinstallatie in het Beatrix Theater die vrijdag onbedoeld werd geactiveerd door een technisch defect. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. In totaal moet de producent nu noodgedwongen zeventien voorstellingen schrappen.
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