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Broeders-Bol tweede op 800 meter bij Diamond League in Londen

Sport
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 17:10
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LONDEN (ANP) - Femke Broeders-Bol is bij de atletiekmeeting uit de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Amersfoortse zette een tijd neer van 1.56,46. De zege ging naar de Britse olympisch kampioene Keely Hodgkinson in 1.56,21. Tsige Duguma uit Ethiopië werd derde (1.56,92).
Bol noteerde eind juni bij de Diamond League in Parijs een tijd van 1.55,60 en kwam toen in de buurt van het 34 jaar oude Nederlands record van Ellen van Langen, die bij de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona 1.55,54 noteerde.
Broeders-Bol, die na haar succesvolle jaren op de 400 meter horden overstapte naar de 800 meter, kondigde eerder deze week aan dat ze eind juli niet meedoet aan de NK atletiek in Hengelo. Ze richt zich volledig op de EK atletiek in Birmingham, die op 10 augustus beginnen.
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