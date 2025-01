Musk en AfD-topvrouw Weidel uitgebreid in gesprek op X

Techmiljardair Elon Musk heeft donderdagavond via internet publiekelijk gesproken met Alice Weidel van de Duitse rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Ze hadden het in een livegesprek op X ongeveer een uur over onderwerpen die uiteenliepen van Donald Trump tot de oorlog in Oekraïne en de vrijheid van meningsuiting. X maakte bij aanvang van het livegesprek melding van ongeveer 190.000 luisteraars.

Het gesprek tussen Musk en Weidel ligt in Europa onder een vergrootglas. Nieuwssite Politico berichtte dat Europese toezichthouders nauwlettend in de gaten houden hoe de livestream op X wordt gedeeld en of dat strijdig is met EU-regels. Er wordt bekeken of de berichtendienst van Musk de rechts-radicale politieke partij van Weidel een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van politieke rivalen.

Dat bleef ook bij Weidel niet onopgemerkt. "150 bureaucraten van de EU houden ons in de gaten tijdens dit gesprek", sneerde de AfD-topvrouw. "Om de belachelijke Digitale Diensten Wet te handhaven. Het is gewoon censuur." Musk merkte op dat het makkelijk is om "bad guys" te herkennen. "Het zijn degenen die de vrijheid van meningsuiting willen dwarsbomen."