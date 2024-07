Vlaggendraagster Abbingh wilde al jaren naar openingsceremonie

PARIJS (ANP) - Meestal kunnen de handbalsters niet naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen door wedstrijden die snel volgen, maar met aanvoerster Lois Abbingh als vlaggendraagster is de ploeg in Parijs vrijdag het stralende middelpunt. "Toen ik voor het eerst hoorde dat de opening op de Seine was, dacht ik al: hier moeten we bij zijn. In Rio keken we er jaloers naar en in Tokio zeiden we het ook tegen elkaar. Nu zijn we meer dan 'gewoon' erbij", vertelt een vereerde Abbingh in het olympisch dorp.

De 31-jarige aanvoerster van de ploeg hoorde al een paar weken geleden, voor de bekendmaking op maandag, dat zij met 3x3-basketballer Worthy de Jong de Nederlandse vlag op de boot mag dragen. "Toen moest ik het nog geheim houden, maar het liefst wil je het natuurlijk vertellen. Want dit is een hele grote eer." Uiteindelijk vertelde Abbingh het vorige week tegen haar ploeggenoten. "Die meiden zeiden: dat betekent dat wij ook naar de opening mogen. Ze waren superblij."

Voor de ploeg, de wereldkampioen van 2019, begint het toernooi donderdag met de groepswedstrijd tegen Angola. Pas op zondagavond volgt een duel met gastland Frankrijk. "Andere jaren moesten we binnen 24 uur na de ceremonie een wedstrijd spelen, dus vonden trainers en NOC*NSF het een beetje tricky. Wat dat betreft komt het voor ons nu helemaal goed uit", aldus Abbingh, die aan haar derde Spelen begint.

Boost

De geboren Groningse denkt dat het dragen van de vlag haar team een boost kan geven. "Op de Spelen is het altijd zo lastig, want je wil je supergoed focussen en daarnaast wil je ook heel erg genieten van hoe mooi het is. Die balans vinden is soms lastig. Nu kunnen we dit bewust meemaken en beseffen dat we het hebben geflikt en op deze Spelen zijn. Dan kunnen we daarna presteren."

Over de verhoogde terreurdreiging rond onder meer de openingsceremonie maakt Abbingh zich geen zorgen. "Ik woonde in 2016 in Parijs en toen gebeurden hier natuurlijk wel wat dingetjes", verwijst de speelster van het Noorse Vipers Kristiansand naar de aanslagen op onder meer concertzaal Bataclan, die toen net waren geweest. "En van tevoren dacht ik er wel over na, maar zodra je hier bent ga je er vanuit dat alles goed beveiligd is. We proberen onbezorgd te genieten, anders moeten we niet gaan."