Musk zegt dat hij zich in mei 'aanzienlijk' terugtrekt uit DOGE

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Elon Musk is van plan zijn werk voor de regering van de Amerikaanse president Donald Trump in mei "aanzienlijk" te verminderen om zich op Tesla te concentreren. Dat zei de Tesla-baas dinsdag tijdens een conference call over de winstcijfers.

Musk treedt sinds het aantreden van Trump op als een soort bezuinigingschef van de regering. Hij leidt de taskforce DOGE, die voor meer overheidsefficiëntie moet zorgen. "Waarschijnlijk zal mijn tijdsbesteding aan DOGE de komende maand aanzienlijk afnemen", zei Musk.

Elektrische autofabrikant Tesla boekte in de eerste drie maanden van dit jaar 71 procent minder winst dan in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten waarschuwen al maanden dat Musks werk voor DOGE het merk Tesla schaadt.

Begin april meldde de nieuwssite Politico al dat Musk een stap terug zou doen binnen de Amerikaanse overheid. Het Witte Huis deed dat bericht destijds af als "riooljournalistiek".