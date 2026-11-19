SHENZHEN (ANP/AFP) - Elon Musk, CEO van SpaceX, heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ervan beschuldigd te liegen over vertragingen in het militaire satellietcommunicatienetwerk Starshield in Oekraïne. Vorige week beweerde Zelensky dat zijn leger "aanzienlijke verstoringen in de werking van Starshield" in Oekraïne ervaart en dat er sprake is van "systematische snelheidsbeperkingen".

"Dat is onwaar", zei Musk in een interview in het Chinese Shenzhen, in de marge van de top van het economische samenwerkingsverband APEC. "Hij liegt. Zelensky vraagt in feite om commerciële Starlink-satellieten te gebruiken voor militaire operaties, en wij hebben geweigerd dat te doen, zoals we dat al sinds het begin van dit conflict doen. Punt uit."

Volgens Kyiv stoppen de Starshield-terminals van SpaceX, de militaire versie van het civiele Starlink-netwerk, met het doorgeven van signalen zodra ze zich verplaatsen met een snelheid van meer dan 160 kilometer per uur. Dat zou het onmogelijk maken onderscheppingsmiddelen in te zetten tegen de door straalmotoren aangedreven aanvalsdrones die Rusland gebruikt.