Myanmar verleent gratie aan circa 7000 politieke gevangenen

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - Het militaire bewind in Myanmar heeft gratie verleend aan meer dan 7000 gevangenen die een straf uitzitten voor het helpen van "terroristische groeperingen". Volgens de junta gaat het onder meer om personen die deze groepen zouden hebben gefinancierd, onderdak hebben geboden of logistiek hebben geholpen.

Het regime in Myanmar gebruikt de term "terroristische groepering" om prodemocratische partijen eronder te houden. Sinds de coup in 2021 werden in het land met circa 55 miljoen inwoners al duizenden mensen vastgezet. Recentelijk kreeg een aantal van hen al gratie, volgens sommigen een poging om het imago op te vijzelen. De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi zit nog steeds vast.

Onduidelijk is op dit moment of de gedetineerden die gratie werd verleend, al op vrije voeten zijn. Ook is onduidelijk met welke verboden groeperingen zij banden zouden hebben onderhouden.