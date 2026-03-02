Botox, siliconenbulten en opgespoten lippen: kamelenverkiezing in de ban van beautyschandaal

Alles draait om de schoonheid van de kameel in de vergulde arena’s van Oman, waar trots en traditie samenkomen. Maar de zandkleurige catwalk van het Camel Beauty Show Festival in Al Musanaa wordt dit jaar ontsierd door schandalen: twintig kamelen werden uit de wedstrijd gezet omdat ze cosmetisch waren bijgewerkt.

Ja, echt. Dierenartsen ontdekten hyaluronzuur in de lippen voor een vollere pruilmond, fillers en siliconen voor een strakker neusprofiel, botox voor een gladgestreken snoet en zelfs siliconenwas om de bult net wat imposanter te maken. Alsof de eigenaren hun woestijniconen hadden aangemeld voor een nieuwe reeks van The Real Housewives.

Zware straffen

De organisatie, onder toezicht van de Camel Club en de Oman Camel Racing Federation, reageerde furieus. “We zijn vastbesloten om elke vorm van geknoei en misleiding bij het mooier maken van kamelen te stoppen”, klonk het streng. Daarbij werd gewaarschuwd voor “zware straffen voor manipulators.”

Bij een kamelenmissverkiezing draait alles om vier onderdelen: vacht, nek, hoofd en bult. Juryleden zoeken naar glanzend haar met een duidelijke kleur, een lange elegante nek, een groot hoofd met volle hanglippen en lange donkere wimpers, plus een perfect gevormde bult met trotse houding.

Tientallen miljoenen prijzengeld

Het is niet de eerste keer dat de woestijn in rep en roer is. Tijdens het King Abdulaziz Camel Festival in Saoedi-Arabië – de Super Bowl onder de kamelen – werden in 2018 al kandidaten gediskwalificeerd vanwege opgespoten lippen. In 2021 volgden er meer dan veertig, met een arsenaal aan kunstgrepen variërend van opgerekte neuzen tot hormooninjecties. Met prijzengeld dat kan oplopen tot tientallen miljoenen dollars is de verleiding groot.

Wreed en onethisch

Maar achter de glitter schuilt een schaduwzijde. Dierenartsen waarschuwen voor pijn, infecties en zelfs weefselsterfte door slecht uitgevoerde injecties. Botox kan zenuwen verlammen die nodig zijn om te eten en drinken. Hormonen verstoren de natuurlijke balans, met onvruchtbaarheid en gedragsproblemen tot gevolg. Dierenwelzijnsorganisaties spreken van wreed en onethisch gesjoemel.