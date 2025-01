N31 in Friesland weer open na ongelukken door gladheid

UTRECHT (ANP) - In Friesland is de N31 in beide richtingen weer open. Na ongelukken door gladheid ging de weg zaterdagochtend tussen Leeuwarden en Drachten in beide richtingen dicht.

Vanwege de gladheid had het KNMI code oranje afgegeven voor Friesland en Groningen. Rond 11.00 uur geldt alleen nog code geel voor Noord-Brabant en Limburg omdat daar dichte mist voorkomt. Die waarschuwing geldt tot 13.00 uur.

De ANWB meldde eerder op de ochtend ook enkele glijpartijen, maar ziet de gladheid aan het einde van de ochtend verdwijnen naarmate de zon meer gaat schijnen.