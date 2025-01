Dupont houdt Sinkeldam af van tweede zege in strandrace Egmond

EGMOND AAN ZEE (ANP) - Ramon Sinkeldam is er net niet in geslaagd voor de tweede keer op rij de strandrace Egmond-Pier-Egmond te winnen. De voormalige profwielrenner moest in de sprint de Belg Timothy Dupont net voorlaten. Voor de beroepsrenner van Tarteletto-Isorex was het zijn derde zege in Egmond.

Dupont was na een wedstrijd over 38 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf renners. De Nederlander Pepijn Veenings werd derde.

De 37-jarige Dupont is vooral bekend als wegrenner, maar als inwoner van de Belgische kuststreek ook een specialist in het strandracen. Eerder won hij Egmond-Pier-Egmond in 2016 en 2019.