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Na aardbeving 49 meldingen van schade, waarvan 16 uit gebied

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 14:32
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GRONINGEN (ANP) - Na de aardbeving van vrijdagochtend bij het Groningse dorp Zandeweer hebben 49 mensen schade doorgegeven. Daarvan kwamen er zestien uit het gebied rond het epicentrum, waar de trilling schade zou kunnen hebben veroorzaakt, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij twee meldingen ging het om een situatie die "mogelijk acuut onveilig" was.
Het instituut houdt er rekening mee dat er woningeigenaren zijn die nieuwe schade hebben gemeld terwijl hun schade eerder al definitief was afgehandeld. Zij krijgen bericht van het instituut.
De aardbeving van vrijdag was de zwaarste sinds maart. Toen was er een trilling van 3,0 in de buurt van Assen. Toen kwamen er ongeveer 2000 schademeldingen.
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