Groninger Bodembeweging: gaswinning gestopt, bevingen niet

GRONINGEN (ANP) - De winning van aardgas in Groningen mag dan in 2023 gestopt zijn, de aardbevingen die erdoor worden veroorzaakt zijn nog niet gestopt. Daarop wijst de Groninger Bodem Beweging. "Het kan nog vele jaren duren voordat de ondergrond tot rust komt", voegt de organisatie eraan toe.

In de buurt van de plaats Uithuizen was vrijdagochtend vroeg een beving met een kracht van 2,8. Die gebeurde op zo'n 3 kilometer diepte, wat voor aardbevingen vrij dicht bij het oppervlak is.

Zulke trillingen kunnen tot schade leiden. "Voor veel bewoners betekent deze beving weer: het huis nalopen op nieuwe scheuren, schade vastleggen, melden en opnieuw de bureaucratie in. Precies waar mensen die al jaren met de gevolgen van de gaswinning leven niet op zitten te wachten", zegt de bodembeweging.

Sinds 1986 zijn meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd die door de gaswinning werden veroorzaakt. Slechts 27 daarvan waren krachtiger dan de beving van vrijdag.