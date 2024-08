Na breuk in coalitie: Curaçaose regering kan doorgaan

WILLEMSTAD (ANP) - De partij van de Curaçaose minister-president Gilmar Pisas, MFK, heeft zich verzekerd van de steun van twee partijen in het parlement. Daarmee heeft de coalitie weer een meerderheid in de volksvertegenwoordiging en kunnen ze verder regeren. Woensdag brak de christen-democratische coalitiepartij PNP met de coalitie na een vertrouwensbreuk tussen de fracties van de twee coalitiepartijen.

De breuk is ontstaan nadat de gehele fractie van de MFK woensdag per brief het vertrouwen had opgezegd in twee collega's van de PNP, Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina. Ze hadden beiden de MFK 'onbetrouwbaar' genoemd. Daarop besloot de PNP uit de coalitie te stappen.

De eenmansfractie van de nieuwe, sociaal-democratische partij KEM (Kòrsou Esun Mihó, Curaçao is de beste) en onafhankelijk parlementslid Zita Jesus-Leito hebben inmiddels aangegeven de coalitie te steunen. Dat heeft de voorzitter van de MFK en tevens onderwijsminister Sithree van Heydoorn bevestigd aan lokale media.

Van Heydoorn benadrukt dat er geen sprake is van een kabinet Pisas III, aangezien het om een herstructurering van het huidige kabinet gaat. De nieuwe coalitie kan nog zeven maanden regeren, tot de aanstaande verkiezingen van maart 2025.