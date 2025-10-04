Wielrenster Ferrand-Prévot neemt rust na operatie aan enkel

MONACO (ANP/AFP) - Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft een operatie aan haar linkerenkel ondergaan en haar seizoen beëindigd. Dat meldt de Française, die afgelopen zomer de Tour de France won, op Instagram.

Eerder had de Franse bondscoach Paul Brousse al gemeld dat Ferrand-Prévot wegens ziekte niet zou starten in de wegrace van de EK wielrennen in haar land. Ze was met maag- en darmklachten teruggekeerd van de WK in Rwanda. "Ik ben opgelucht dat deze operatie achter de rug is en ik kan gaan werken aan mijn herstel", meldde de 33-jarige renster. "Nu is het tijd voor een pauze na een intensief seizoen."

Ferrand-Prévot liet weten dat de enkelklachten al stammen uit het voorjaar toen ze in de Strade Bianche ten val was gekomen. Het weerhield haar er niet van met overmacht de Tour te winnen.