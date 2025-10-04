ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenster Ferrand-Prévot neemt rust na operatie aan enkel

Sport
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 14:39
anp041025081 1
MONACO (ANP/AFP) - Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft een operatie aan haar linkerenkel ondergaan en haar seizoen beëindigd. Dat meldt de Française, die afgelopen zomer de Tour de France won, op Instagram.
Eerder had de Franse bondscoach Paul Brousse al gemeld dat Ferrand-Prévot wegens ziekte niet zou starten in de wegrace van de EK wielrennen in haar land. Ze was met maag- en darmklachten teruggekeerd van de WK in Rwanda. "Ik ben opgelucht dat deze operatie achter de rug is en ik kan gaan werken aan mijn herstel", meldde de 33-jarige renster. "Nu is het tijd voor een pauze na een intensief seizoen."
Ferrand-Prévot liet weten dat de enkelklachten al stammen uit het voorjaar toen ze in de Strade Bianche ten val was gekomen. Het weerhield haar er niet van met overmacht de Tour te winnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

ANP-498613146 (1)

13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

134412468_m

Dit is wanneer het universum ten einde zou kunnen komen (en hoe)

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 07.54.21

Taylor Swift: van countrymeisje (2006) tot wereldwijde superster in acht foto's

shutterstock_2423870239

Je bent duizelig en je hebt regelmatig het gevoel dat je gaat vallen. De huisarts wuift het weg

ANP-534412198

Wetenschappers ontdekken grote veranderingen in de hersenen tijdens je menstruatie

Loading