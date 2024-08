Na vrees voor sabotage: drinkwater Duitse kazerne niet vervuild

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Testresultaten hebben aangetoond dat het leidingwater van een Duitse luchtmachtkazerne in Keulen niet is vervuild, meldt een militaire woordvoerder. Twee dagen eerder hadden de autoriteiten de basis afgesloten om mogelijke sabotage te onderzoeken.

Ook mochten de militairen het leidingwater niet drinken nadat een bewaker een gat had gevonden in een hek bij de watervoorzieningsinstallatie van de basis. Eerder was een onbekende persoon op het terrein gesignaleerd. De controle van het water laat zien dat grenswaardes niet zijn overschreden, aldus de zegsman.

De kazerne bij de luchthaven van Keulen is de thuisbasis van de vloot van militaire vliegtuigen die worden gebruikt voor reizen van kanselier Olaf Scholz en zijn ministers. De NAVO waarschuwde herhaaldelijk voor vijandige activiteiten door Rusland, waaronder sabotage en cyberaanvallen.

Eerder vrijdag werd al bekend dat het drinkwater in de West-Duitse plaats Mechernich, waar ook een militaire basis is, niet chemisch of biologisch is vervuild. Onderzocht wordt nog of sprake is van een bacteriële besmetting. Ongeveer 10.000 mensen hadden het advies gekregen om het kraanwater niet te gebruiken na de ontdekking van een gat in de omheining van een waterbassin, net als bij de kazerne in Keulen.