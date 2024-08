Maker vaccin flink hoger op beurs door uitbraak mpox

KOPENHAGEN (ANP) - Bavarian Nordic was vrijdag een grote winnaar op de Europese beurzen. De Deense biotechnoloog is de enige onderneming die in Europa en de Verenigde Staten een vaccin tegen mpox, ook wel bekend als apenpokken, mag verstrekken. Zweden meldde donderdag dat in het land als eerste buiten Afrika de nieuwe gevaarlijkere variant van mpox is vastgesteld. De Europese gezondheidsdienst ECDC waarschuwde ook al dat er waarschijnlijk meer gevallen van mpox op komst zijn in Europa.

Beleggers zetten het aandeel van Bavarian Nordic op de beurs in Kopenhagen zo'n 18 procent hoger. De onderneming wil dat naast volwassenen ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar in de EU zijn vaccin tegen mpox kunnen krijgen. Hiervoor heeft Bavarian Nordic vrijdag goedkeuring gevraagd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaf in 2022 al noodtoestemming om jongeren in de VS in te enten met het middel. Volgens Bavarian Nordic kan de Europese evenknie in het vierde kwartaal van dit jaar een soortgelijk besluit nemen, na goede tussentijdse onderzoeksresultaten onder 12- tot 17-jarigen.