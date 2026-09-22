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Na weken met buien nog altijd droogteproblemen in Nederland

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 16:56
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DEN HAAG (ANP) - Ondanks een aantal weken van regelmatige regenbuien, blijven de droogteproblemen in Nederland aanhouden. Komende week wordt weinig neerslag verwacht in Nederland en de rest van de stroomgebieden van de Rijn en de Maas, waarschuwt Rijkswaterstaat (RWS). "De effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw blijven merkbaar", is de boodschap van de dinsdag bijgewerkte droogtemonitor.
"Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren zorgen nog altijd voor een beperkte vaardiepte en langere wachttijden bij sluizen voor de beroepsvaart", schetst de waterbeheerder. Ook natuurgebieden, die al veel te verduren hadden door de hete en droge zomer, blijven kwetsbaar.
Na weken van normale tot zelfs bovengemiddelde regen zijn nog altijd onttrekkingsverboden voor grondwater nodig. Wel neemt de vraag naar water af, onder meer doordat het groeiseizoen in de landbouw is afgelopen.
RWS werkt voor de wekelijkse droogtemonitor nauw samen met andere organisaties, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven en het KNMI.
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