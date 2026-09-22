Prachtige stranden, fantastisch eten en betaalbare zorg: dit zijn de goedkoopste plekken om te wonen als Nederlander

Geen 1800 euro overmaken voor 28 vierkante meter met uitzicht op een blinde muur. Geen wachtlijst van vijf jaar voor een sociale huurwoning. Geen hypotheek die je leven lang aan één huis vastklinkt. Terwijl je grijze haren krijgt van de Nederlandse woningmarkt, ontdekken steeds meer landgenoten dat hun euro's elders gewoon veel meer waard zijn.

International Living zette de landen op een rij waar je met een schappelijk maandbudget een leven kunt optuigen waar de gemiddelde Randstedeling alleen van droomt. Spoiler: personeel, zwembaden en massages horen er standaard bij.

Sri Lanka

Met 1000 tot 2000 euro per maand leef je hier als een vorst. Huur is spotgoedkoop, vervoer kost bijna niets en op de lokale markt betaal je een fractie van je Nederlandse boodschappenbon. Een knipbeurt, een massage of huishoudelijke hulp: reken op een paar euro. In de grotere steden is de zorg goed op orde en gepensioneerden krijgen relatief makkelijk een visum. Kortom: wie zich aanpast aan het lokale ritme, houdt aan het eind van de maand geld over in plaats van een creditcardschuld.

Vietnam

In Hanoi, Hoi An of Nha Trang red je het al vanaf 1000 tot 1200 euro per maand. Eten op straat is smakelijk, vers, veilig en extreem goedkoop. Ov kost bijna niets, medische zorg is betaalbaar. Enige kanttekening: voor langer verblijf moet je het land uit en weer in voor je visum, en dat kost wat extra.

Thailand

Buiten Bangkok leef je prettig vanaf 1700 tot 2000 euro per maand. Chiang Mai of badplaatsen als Hua Hin bieden nette voorzieningen, betaalbaar eten en fatsoenlijke zorg. Let wel op: alcohol en geïmporteerde spullen zijn door lokale belastingen ineens een stuk minder budgetvriendelijk dan je zou verwachten.

Bali

Voor 1500 tot 2500 euro per maand kun je hier comfortabel wonen; en dan bedoelen we niet zomaar comfortabel. Denk aan een villa met zwembad en hulp in huis. Lokaal eten kost bijna niets, massages evenmin. Alleen in het hoogseizoen, vooral in de toeristische hotspots, lopen de prijzen behoorlijk op.

Maleisië

Met zo'n 2500 euro per maand leef je in Penang zeer comfortabel. Een modern appartement huur je al voor 450 tot 850 euro, vaste lasten zijn laag en lokaal eten kost bijna niets. Wie zich aanpast aan de Maleisische levensstijl, leeft hier verrassend luxueus voor relatief weinig geld.

De rekensom is snel gemaakt: waar je in Nederland je halve salaris kwijt bent aan een schoenendoos, kun je in delen van Azië rondkomen vanaf 1000 euro per maand; inclusief zwembad, personeel en een degelijke gezondheidszorg.