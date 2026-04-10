Naamgenoten Johan Cruijff krijgen gratis ArenA-tour

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 9:52
AMSTERDAM (ANP) - In voetbalstadion de ArenA in Amsterdam kunnen naamgenoten van Johan Cruijff op zijn geboortedag een gratis stadiontour krijgen. De rondleidingen zijn ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de ArenA. Ze vinden plaats op 25 april tussen 09.30 en 18.00 uur. Bezoekers krijgen de kans om met de Champions League-beker uit 1972 op de foto te gaan.
Alleen mensen met de voornaam Johan, Johannes of Johanna zijn uitgenodigd. Zij mogen één gast meenemen. De rondleiding gaat langs plekken die normaal alleen toegankelijk zijn voor spelers, staf en pers. Het gaat dan om de kleedkamers, de spelerstunnel, de Gallery of Fame en de perskamer. Ook mogen ze de grasmat betreden van het stadion, dat sinds 2018 officieel de naam Johan Cruijff ArenA draagt.
