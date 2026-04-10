Staat verkleint belang in ABN AMRO tot onder de 25 procent

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO verder afgebouwd naar iets minder dan 25 procent. Dat komt naar voren uit meldingen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In september werd al bekend dat de staat het belang in de bank verder wil afbouwen van 30,5 procent naar ongeveer 20 procent. Voordat het voorgaande zogeheten handelsplan in juli werd afgerond, werd het overheidsbelang al verkleind van 40,5 naar 30,5 procent. Die verkoop van certificaten van aandelen leverde de staat bijna 1,6 miljard euro op.

ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. In 2015 keerde de bank terug naar de beurs. Daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. Sindsdien wordt het belang van de overheid geleidelijk afgebouwd.