Staat verkleint belang in ABN AMRO tot onder de 25 procent

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 9:54
anp100426081 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse staat heeft zijn belang in ABN AMRO verder afgebouwd naar iets minder dan 25 procent. Dat komt naar voren uit meldingen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
In september werd al bekend dat de staat het belang in de bank verder wil afbouwen van 30,5 procent naar ongeveer 20 procent. Voordat het voorgaande zogeheten handelsplan in juli werd afgerond, werd het overheidsbelang al verkleind van 40,5 naar 30,5 procent. Die verkoop van certificaten van aandelen leverde de staat bijna 1,6 miljard euro op.
ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. In 2015 keerde de bank terug naar de beurs. Daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. Sindsdien wordt het belang van de overheid geleidelijk afgebouwd.
Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

Mannen: let op je erectie!

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

570b398152edb046c9ce5893546eaded

Trump dreigt de paus

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

