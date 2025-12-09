Nabestaanden hopen op gerechtigheid in strafzaak over Stint

DEN BOSCH (ANP) - Nabestaanden en slachtoffers van het dodelijke ongeluk met een Stint in het Brabantse Oss hopen dat de strafzaak hen duidelijkheid en gerechtigheid biedt. "Ze hopen dat er iemand ter verantwoording wordt geroepen", zegt een woordvoerder van Namens de Familie, de organisatie die de drie gezinnen en de bestuurster van de elektrische bolderkar bijstaat. "Ze willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren." Dinsdag begint het strafproces in de rechtbank in Den Bosch.

Met de elektrische bolderkar gebeurde op 20 september 2018 een ernstig ongeluk. De Stint kwam op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. De vier kinderen Dana en haar zusje Liva, Fleur en Kris kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook twee leidinggevenden van deze bedrijven worden vervolgd en verdacht van het plegen van meerdere strafbare feiten. Volgens het OM was het voor het ongeluk al bekend bij de verdachten dat de Stint een schadelijk product was en is hierover gezwegen. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Nabestaanden aan het woord

De strafzaak duurt zes dagen. De eerste dagen staan in het teken van het bespreken van de feiten. Donderdag op de derde zittingsdag komen de nabestaanden aan het woord, onder wie de ouders van de omgekomen zusjes Dana en Liva. Ook hun oudste zus Indy, die zwaargewond raakte, maakt gebruik van haar spreekrecht. Verder zijn er slachtofferverklaringen van de gezinnen van de kinderen Fleur en Kris. Daarnaast komt donderdag de Stint-bestuurster aan het woord.

Maandag 15 december worden de strafeisen verwacht.