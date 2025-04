Nabestaanden moorden Weiteveen stellen politie aansprakelijk

WEITEVEEN (ANP) - De nabestaanden van de dubbele moord in Weiteveen stellen de politie aansprakelijk, bevestigen hun advocaten na berichtgeving door het AD. Ze zijn van mening dat de politie nalatig heeft gehandeld.

"Ondanks een groot aantal en uitermate duidelijke signalen liet de politie na om passende maatregelen te treffen", aldus advocaten Sébas Diekstra en Maaike de Vries. Hierdoor heeft de politie "onrechtmatig gehandeld jegens de slachtoffers en hun nabestaanden".

In januari vorig jaar schoot Richard K. de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige man Sam dood. Aan de moorden ging een ruzie vooraf die K. met hen had over een huis dat zij een jaar daarvoor van hem hadden gekocht. In totaal kwamen over het conflict zo'n tachtig meldingen binnen bij de politie, onder meer van bedreiging. De politie erkende begin dit jaar in een evaluatie dat belangrijke signalen zijn gemist en dat de politie anders had moeten en kunnen handelen.

De brief aan de politie gaat dinsdag de deur uit, aldus Diekstra.