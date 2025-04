Zelensky meldt vredesoverleg woensdag met VS, VK en Frankrijk

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stuurt een delegatie naar Londen voor overleg woensdag over het beëindigen van de oorlog met Rusland. De Oekraïners gaan daarover praten met vertegenwoordigers van de Britse, Franse en Amerikaanse regeringen.

"Net als eerder zullen we ons zo constructief mogelijk opstellen om een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren te bereiken, gevolgd door een echte en duurzame vrede", meldde Zelensky op X.

Volgens de Oekraïense president heeft Rusland zich niet gehouden aan het paasbestand dat president Vladimir Poetin eenzijdig had uitgeroepen. Troepen aan de frontlinie zouden honderden aanvallen hebben uitgevoerd. Zelensky stelde dat daarmee is aangetoond dat het Rusland is dat de oorlog voortzet.