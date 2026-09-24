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Nachtopvanglocaties Rode Kruis in Warffum en Zuidwolde vol

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 18:22
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TER APEL (ANP) - Beide nachtopvanglocaties voor asielzoekers die nog niet bij Ter Apel naar binnen kunnen, waren in de nacht van woensdag op donderdag vol. Dat meldt het Rode Kruis, dat de locaties in Warffum en Zuidwolde draaiende houdt. Op beide plekken kunnen honderd personen overnachten. Bij een verdere toename moeten asielzoekers mogelijk buiten op het veldje voor Ter Apel slapen.
Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat iedereen die naar de nachtopvang wilde, een plek had. De verwachting is dat ook vanavond geen personen ongewild op het gras voor de ingang van Ter Apel hoeven te overnachten.
Sinds juli is er voor deze mensen ook een dagopvang van het Rode Kruis in een leegstaand kantoorpand op het terrein van Ter Apel. Daar is ruimte voor 120 personen. Die zat donderdag meermaals vol, waardoor tientallen asielzoekers de dag op het veld voor het terrein doorbrachten. Volgens het Rode Kruis mogen deze mensen voor het avondeten wel de dagopvang in, om later met bussen weer naar de nachtopvanglocaties vervoerd te worden.
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