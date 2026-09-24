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Amnesty pleit na eigen onderzoek voor afschaffing ICE

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 18:18
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LONDEN (ANP) - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International pleit na eigen onderzoek voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie. "ICE is fundamenteel kapot en kan niet worden gerepareerd", stelt topvrouw Nadia Daar van de Amerikaanse tak van de organisatie in een verklaring.
Agenten van ICE sporen in de VS op grote schaal migranten op die het land uitgezet moeten worden. Dat is een speerpunt van de tweede regering-Trump. De dienst arresteerde in juli bijna 50.000 mensen, schreven Amerikaanse media eerder.
Tegen de werkwijze van de vreemdelingenpolitie bestaat in de Verenigde Staten ook verzet. Amnesty onderzocht vier grote ICE-operaties in Chicago, Minneapolis-St. Paul, New Orleans en hoofdstad Washington. Onderzoekers spraken op die locaties 154 mensen.
Reeks misstanden
Amnesty zegt bij die vier operaties een reeks misstanden te hebben gedocumenteerd. Die lopen uiteen van raciale discriminatie tot intimidatie, het onderdrukken van protesten, onmenselijke detentieomstandigheden en het gebruik van dodelijk geweld door federale agenten.
Het gaat volgens de organisatie niet om losse incidenten, maar om problemen die veel breder spelen. Schendingen van mensenrechten zouden bovendien zelden goed worden onderzocht. Amnesty wil dat wordt bekeken of bij het doden van mensen sprake is van buitenrechtelijke executies.
Topvrouw Daar pleit ook voor verdere stappen. "Als de Amerikaanse regering een immigratiehandhavingssysteem wil hebben dat voldoet aan de internationale mensenrechten en de internationale normen, dan moet ICE worden afgeschaft en moeten we helemaal opnieuw beginnen."
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