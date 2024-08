Nagasaki blijft bij weigering Israël bij herdenking kernaanval

NAGASAKI (ANP) - De burgemeester van de Japanse stad Nagasaki volhardt in zijn besluit om de Israëlische ambassadeur niet uit te nodigen voor de herdenking van de kernaanval op zijn stad. Dat zei de bestuurder nadat duidelijk was geworden dat meerdere landen daar bezwaar tegen hebben gemaakt, bericht omroep NHK. De ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dreigen de plechtigheid te boycotten.

Burgemeester Shiro Suzuki spreekt over een zwaar besluit en zegt dat het niet politiek gemotiveerd is. Hij wil naar eigen zeggen dat de ceremonie rustig kan verlopen. Volgens Suzuki is de herdenking voor zijn stad de belangrijkste dag van het jaar. "Na uitgebreid te hebben stilgestaan bij de kwestie en het risico op een onverwachte situatie, heb ik het besluit genomen de Israëlische ambassadeur niet uit te nodigen."

De burgemeester noemde het teleurstellend dat vertegenwoordigers van sommige andere landen nu ook weg dreigen te blijven. Hij sprak de hoop uit dat zij volgend jaar wel weer meedoen. Het is dan tachtig jaar geleden dat de VS de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bombardeerden met kernwapens tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Israëlische ambassadeur Gilad Cohen woonde de herdenking in Hiroshima dit jaar wel bij.