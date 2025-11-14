Boete dreigt om verdere vertraging bussen Zuid-Hollandse eilanden

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland overweegt vervoersbedrijf Transdev een boete op te leggen, omdat het de komende maanden met dieselbussen blijft rijden op de eilanden Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Transdev heeft voor de nieuwe concessie, die over een maand ingaat, 67 elektrische bussen besteld bij VDL en Volvo. Door productieproblemen komen die echter weken tot maanden later binnen dan beloofd.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (ov, VVD) meldde in augustus al dat de levering vertraging heeft. Nu blijkt dat Transdev nog langer moet wachten op de nieuwe bussen. De eerste VDL-bussen arriveren begin volgend jaar, die van Volvo pas in april.

Transdev had de concessie voor de periode 2025-2038 binnengehaald met onder meer de belofte alleen met uitstootvrije bussen te rijden in de plattelandsgebieden onder Rotterdam. Omdat het bedrijf hieraan niet kan voldoen, dreigt een boete. Zuid-Holland besluit hierover in het voorjaar. Het college weegt mee wat de overlast voor de reiziger is.

'Geen gevolgen voor reizigers'

Transdev zegt dat de vertraging "geen gevolgen voor de reizigers" heeft. De 'oude' dieselbussen hebben extra onderhoud gehad en moeten "zonder problemen" nog een aantal maanden kunnen blijven rijden in de nieuwe dienstregeling. Zevenbergen zei eerder al "erg teleurgesteld" te zijn in de busleveranciers die hun afspraken niet nakomen. "Deze nieuwe vertraging maakt dat gevoel er niet beter op."

Begin dit jaar kreeg Qbuzz boetes van in totaal 3,5 miljoen euro van de provincie voor de "valse start" van het ov-aanbod in het noorden van de provincie. Mede doordat de nieuwe elektrische bussen niet op tijd binnenkwamen, verliepen de eerste maanden van de concessie chaotisch met veel overlast voor de reizigers.