Minister na Gaza-uitspraak: kabinet gaat over buitenlandbeleid

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 15:25
anp061125157 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet bepaalt het buitenlandbeleid, concludeert demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) op X na een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq en negen andere organisaties eisten in een hoger beroep dat de Staat meer moest doen om genocide in Gaza te voorkomen. Maar de rechter gaf hen daarin geen gelijk.
Staatssecretaris Aukje de Vries (Buitenlandse Handel, VVD) komt tot een vergelijkbare conclusie als Van Weel. De twee bewindslieden geven geen verder commentaar op de uitspraak.
Dit is de tweede uitspraak in korte tijd die het kabinet meer ruimte geeft om zijn beleid richting Israël zelf te bepalen. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het niet aan de rechter is om de Staat te verbieden F-35-onderdelen naar Israël te exporteren. De uitspraak van het gerechtshof Den Haag die dit juist verbood, werd daarmee terzijde geschoven.
